Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько спрогнозувала відключення світла в Україні взимку. Вона закликала людей готуватися до найгіршого та не мати жодних ілюзій.

Про це Єлизавета Ясько сказала в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 20 вересня.

Відключення світла взимку

"Зимою будуть відключення, не треба мати жодних ілюзій, готуйтеся до найгіршого, до великої кількості годин на день без світла", — наголосила Ясько.

За її словами, Україна потребує відновлення енергетичної інфраструктури, і без зовнішньої допомоги не обійтися.

"Як я вже сьогодні говорила, візит Урсули фон дер Ляєн — це, в першу чергу, про допомогу нам під час цієї зими відновлювати нашу енергетику, але це не забезпечить 100% нашого відновлення, щоб бути в безпеці. Тому нам всім потрібно забути про слово "безпека", поки триває війна", — додала нардепка.

Нагадаємо, 21 вересня графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Раніше ми писали, що відновлення теплоелектростанцій після обстрілів вимагає значних фінансових вкладень і часу. З початку року на ремонти вже було витрачено понад 2,1 мільярда гривень.