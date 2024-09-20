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Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

20 сентября 2024 г. 21:16

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько спрогнозировала отключение света в Украине зимой. Она призвала людей готовиться к худшему и не иметь никаких иллюзий.

Об этом Елизавета Ясько сказала в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 20 сентября.

Отключение света зимой

"Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света", — подчеркнула Ясько.

По ее словам, Украина нуждается в восстановлении энергетической инфраструктуры и без внешней помощи не обойтись.

"Как я уже сегодня говорила, визит Урсулы фон дер Ляйен — это, в первую очередь, о помощи нам во время этой зимы восстанавливать нашу энергетику, но это не обеспечит 100% нашего восстановления, чтобы быть в безопасности. Поэтому нам всем нужно забыть о слове "безопасность", пока идет война", — добавила нардеп.

Напомним, 21 сентября графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Ранее мы писали, что восстановление теплоэлектростанций после обстрелов требует значительных финансовых вложений и времени. С начала года на ремонты уже было израсходовано более 2,1 миллиарда гривен.

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