Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Народный депутат Тарас Тарасенко рассказал, сколько денег выделила Украина на покупку жилья для ветеранов этого года. По его словам, речь идет о сумме в размере 5,7 млрд грн.

Об этом Тарас Тарасенко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 8 октября.

Покупка жилья для ветеранов

"5,7 млрд грн выделили в этом году на покупку жилья для ветеранов. Эта программа будет действовать и в следующем году", — рассказал Тарасенко.

По его словам, инициатива предусматривает предоставление недвижимости, а не кредитование. Нардеп добавил, что уже около 3 тысяч человек получили жилье по этой программе.

Напомним, народный депутат Ирина Констанкевич заявила, что ветераны, которые возвращаются с войны, получают мизерные пенсии. Она подчеркнула, что выплаты нужно увеличить и создать для военных отдельный медицинский пакет услуг.

Ранее в Фонде ветеранов Украины инициировали программу финансирования предприятий, владельцами которых являются ветераны и члены их семей. В рамках соответствующей программы участникам выплачивается до 20 тыс. гривен.