Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов arrow
Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

8 октября 2024 г. 18:46

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Text

13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Text

13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Народный депутат Тарас Тарасенко рассказал, сколько денег выделила Украина на покупку жилья для ветеранов этого года. По его словам, речь идет о сумме в размере 5,7 млрд грн.

Об этом Тарас Тарасенко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 8 октября.

Покупка жилья для ветеранов

"5,7 млрд грн выделили в этом году на покупку жилья для ветеранов. Эта программа будет действовать и в следующем году", — рассказал Тарасенко.

По его словам, инициатива предусматривает предоставление недвижимости, а не кредитование. Нардеп добавил, что уже около 3 тысяч человек получили жилье по этой программе.

Напомним, народный депутат Ирина Констанкевич заявила, что ветераны, которые возвращаются с войны, получают мизерные пенсии. Она подчеркнула, что выплаты нужно увеличить и создать для военных отдельный медицинский пакет услуг.

Ранее в Фонде ветеранов Украины инициировали программу финансирования предприятий, владельцами которых являются ветераны и члены их семей. В рамках соответствующей программы участникам выплачивается до 20 тыс. гривен.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:24 Мужчина устроил разгром в Минсоцполитики из-за отсутствия жены — видео

19:13 Дожди и шквалы — синоптики предупредили львовян о резком изменении погоды

19:10 Байден отменил поездку в Германию на заседание "Рамштайн" — названы причины

19:06 Отключение света в Украине завтра — в Укрэнерго сделали заявление

19:02 Символ уважения — компания Pfizer получила флаг ГУР с подписью Буданова

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:57 Запад может в скором времени позволить Украине бить вглубь РФ, но есть нюанс — нардеп

18:54 Лунин получит шанс сыграть в двух следующих матчах Реала

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

18:28 Синоптики порадовали киевлян прогнозом погоды на завтра

18:23 В ОП ответили, когда будет известна дата проведения второго Саммита Мира

19:24 Мужчина устроил разгром в Минсоцполитики из-за отсутствия жены — видео

19:13 Дожди и шквалы — синоптики предупредили львовян о резком изменении погоды

19:10 Байден отменил поездку в Германию на заседание "Рамштайн" — названы причины

19:06 Отключение света в Украине завтра — в Укрэнерго сделали заявление

19:02 Символ уважения — компания Pfizer получила флаг ГУР с подписью Буданова

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:57 Запад может в скором времени позволить Украине бить вглубь РФ, но есть нюанс — нардеп

18:54 Лунин получит шанс сыграть в двух следующих матчах Реала

18:28 Синоптики порадовали киевлян прогнозом погоды на завтра

18:23 В ОП ответили, когда будет известна дата проведения второго Саммита Мира

18:21 Владимир Кличко отправился на фронт — что известно

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Text

13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE