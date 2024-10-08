Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Народний депутат Тарас Тарасенко розповів, скільки грошей виділила Україна на купівлю житла для ветеранів цього року. За його словами, йдеться про суму у розмірі 5,7 млрд грн.

Про це Тарас Тарасенко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Купівля житла для ветеранів

"5,7 млрд грн виділили цьогоріч на купівлю житла для ветеранів. Ця програма діятиме і наступного року", — розповів Тарасенко.

За його словами, ініціатива передбачає надання нерухомості, а не кредитування. Нардеп додав, що вже близько 3 тисяч осіб отримали житло за цією програмою.

Нагадаємо, народна депутатка Ірина Констанкевич заявила, що ветерани, які повертаються з війни, отримують мізерні пенсії. Вона наголосила, що виплати потрібно збільшити і створити для військових окремий медичний пакет послуг.

Раніше у Фонді ветеранів України ініціювали програму фінансування підприємств, власниками яких є ветерани та члени їхніх родин. У рамках відповідної програми учасникам виплачують до 20 тис. гривень.