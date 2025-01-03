Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Все аудиты, в частности по строительству укрытий на энергообъектах, остаются закрытыми, и народные депутаты не имеют к ним доступа. Это мешает оценить, эффективно ли использованы средства.

Об этом заявил народный депутат Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE в п'пятницу, 3 января.

Засекреченные аудиты

Евтушок отметил, что доступ к информации об использовании государственных средств на строительство укрытий и энергетических объектов ограничен. Он подчеркнул, что ни депутаты, ни Комитет по вопросам обороны не могут получить аудит этих расходов.

"Не можем получить, к примеру, аудит, который проводили по строительству укрытий на наших энергетических объектах, как и куда, каким образом были потрачены деньги. Этого всего нам не дают, это очень закрытая информация. Потому что поставить сейчас вопрос действующей власти, эффективно ли использовали средства, строя фортификационные сооружения защиты от "Шахедов", а прилетели ракеты на какие-то электрические подстанции, или генерируя какие-то объекты — не можем", — сказал нардеп.

Ранее мы сообщали, что за время полномасштабной войны на укрытия в Украине потратили более 31,3 млрд грн. Речь идет о средствах, которые прошли через тендеры.

Напомним, строительство укрытия в школе под Броварами подешевело на 5 миллионов гривен. Произошло это после того, как Госаудитслужба решила проверить тендер.

А депутат Киевского городского совета Леонид Емец заявил, что в Киеве некоторые районы потратили менее 5% средств за год на обустройство укрытий. По его словам, есть и те, кто закупает инвентарь по вдвое завышенным ценам.