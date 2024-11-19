Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

У Києві деякі райони витратили менш як 5% коштів за рік на облаштування укриттів. Є й ті, хто закуповує інвентар за вдвічі завищеними цінами.

Про це заявив депутат Київської міської ради Леонід Ємець в ефірі "Київського часу" у вівторок, 19 листопада.

Як заробляють на укриттях

Ємець зауважив, що у Солом'янському районі Києва було виявлено сумну ситуацію із закупівлею матів для укриттів.

"Під час перевірки в одному з районів виявили, що там було закуплено тисячу матів. Ми подивилися, що всі райони їх закупили. Тільки різниця була в ціні. В одних 3000 гривень, в інших 800. Але мати одні й ті самі. Ми звернулися до виробника. Замовили кілька сотень матів і попросили чек. Нам дали рахунок-фактуру, який відрізнявся в два рази", — сказав депутат.

Він додав, що найближчим часом планується чергова контрольна перевірка стосовно питання облаштування укриттів у столиці.

Нагадаємо, на початку осені перевірка виявила, що 37% укриттів у Києві — зачинені, а до 50% бомбосховищ немає жодного вказівника.

А комунальники Вишневого Київської області за 292 млн грн замовили шкільні укриття з переплатою за будматеріали у півтора раза.