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Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

19 листопада 2024 р. 20:30

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17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

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14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

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У Києві деякі райони витратили менш як 5% коштів за рік на облаштування укриттів. Є й ті, хто закуповує інвентар за вдвічі завищеними цінами.

Про це заявив депутат Київської міської ради Леонід Ємець в ефірі "Київського часу" у вівторок, 19 листопада.

Як заробляють на укриттях

Ємець зауважив, що у Солом'янському районі Києва було виявлено сумну ситуацію із закупівлею матів для укриттів.

"Під час перевірки в одному з районів виявили, що там було закуплено тисячу матів. Ми подивилися, що всі райони їх закупили. Тільки різниця була в ціні. В одних 3000 гривень, в інших 800. Але мати одні й ті самі. Ми звернулися до виробника. Замовили кілька сотень матів і попросили чек. Нам дали рахунок-фактуру, який відрізнявся в два рази", — сказав депутат.

Він додав, що найближчим часом планується чергова контрольна перевірка стосовно питання облаштування укриттів у столиці. 

Нагадаємо, на початку осені перевірка виявила, що 37% укриттів у Києві — зачинені, а до 50% бомбосховищ немає жодного вказівника.

А комунальники Вишневого Київської області за 292 млн грн замовили шкільні укриття з переплатою за будматеріали у півтора раза. 

 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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