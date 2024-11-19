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Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

19 ноября 2024 г. 20:30

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19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

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18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

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13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

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В Киеве некоторые районы потратили менее пяти процентов средств за год на обустройство укрытий. Есть и те, кто закупает инвентарь по вдвое завышенным ценам.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета Леонид Емец в эфире "Київського часу" во вторник, 19 ноября.

Как зарабатывают на укрытиях

Емец отметил, что в Соломенском районе Киева была обнаружена печальная ситуация с закупкой матов для укрытий.

"При проверке в одном из районов обнаружили, что там была закуплена тысяча матов. Мы посмотрели, что все районы их закупили. Только разница была в цене. У одних 3000 гривен, у других 800. Но маты одни и те же. Мы обратились к производителю. Заказали несколько сотен матов и попросили чек. Нам дали счет фактуру, отличавшуюся в два раза", — сказал депутат.

Он добавил, что в ближайшее время планируется очередная контрольная проверка по вопросу обустройства укрытий в столице.

Напомним, в начале осени проверка обнаружила, что 37% укрытий в Киеве закрыты, а к 50% бомбоубежищь нет ни одного указателя.

А коммунальщики Вишневого в Киевской области за 292 млн грн заказали школьные укрытия с переплатой за стройматериалы в полтора раза.

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12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

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