Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Усі аудити, зокрема щодо будівництва укриттів на енергооб’єктах, залишаються закритими, і народні депутати не мають до них доступу. Це заважає оцінити, чи ефективно використано кошти.

Про це заявив народний депутат Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE в п'ятницю, 3 січня.

Засекречені аудити

Євтушок зазначив, що доступ до інформації щодо використання державних коштів на будівництво укриттів та енергетичних об’єктів обмежений. Він підкреслив, що ані депутати, ані Комітет з питань оборони не можуть отримати аудит цих витрат.

"Не можемо отримати, до прикладу, аудит, який проводили по будівництву укриттів на наших енергетичних об'єктах, як і куди, в який спосіб були витрачені гроші. Цього всього нам не дають, це дуже закрита інформація. Бо поставити зараз питання діючій владі, чи ефективно використали кошти, будуючи фортифікаційні споруди захисту від "Шахедів", а прилетіли ракети на якісь електричні підстанції, чи генеруючи якісь об'єкти — не можемо", — сказав нардеп.

Раніше ми повідомляли, що за час повномасштабної війни на укриття в Україні витратили понад 31,3 млрд грн. Йдеться про кошти, які пройшли через тендери.

Нагадаємо, будівництво укриття у школі під Броварами подешевшало на 5 мільйонів гривень. Сталося це після того, як Держаудитслужба вирішила перевірити тендер.

Депутат Київської міської ради Леонід Ємець заявив, що у Києві деякі райони витратили менш як 5% коштів за рік на облаштування укриттів. За його словами, є й ті, хто закуповує інвентар за вдвічі завищеними цінами.