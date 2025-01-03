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Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

03 січня 2025 р. 12:29

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12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

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11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

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11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

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09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

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Усі аудити, зокрема щодо будівництва укриттів на енергооб’єктах, залишаються закритими, і народні депутати не мають до них доступу. Це заважає оцінити, чи ефективно використано кошти.

Про це заявив народний депутат Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE в п'ятницю, 3 січня.

Засекречені аудити

Євтушок зазначив, що доступ до інформації щодо використання державних коштів на будівництво укриттів та енергетичних об’єктів обмежений. Він підкреслив, що ані депутати, ані Комітет з питань оборони не можуть отримати аудит цих витрат.

"Не можемо отримати, до прикладу, аудит, який проводили по будівництву укриттів на наших енергетичних об'єктах, як і куди, в який спосіб були витрачені гроші. Цього всього нам не дають, це дуже закрита інформація. Бо поставити зараз питання діючій владі, чи ефективно використали кошти, будуючи фортифікаційні споруди захисту від "Шахедів", а прилетіли ракети на якісь електричні підстанції, чи генеруючи якісь об'єкти — не можемо", — сказав нардеп.

Раніше ми повідомляли, що за час повномасштабної війни на укриття в Україні витратили понад 31,3 млрд грн. Йдеться про кошти, які пройшли через тендери.

Нагадаємо, будівництво укриття у школі під Броварами подешевшало на 5 мільйонів гривень. Сталося це після того, як Держаудитслужба вирішила перевірити тендер.

Депутат Київської міської ради Леонід Ємець заявив, що у Києві деякі райони витратили менш як 5% коштів за рік на облаштування укриттів. За його словами, є й ті, хто закуповує інвентар за вдвічі завищеними цінами.

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14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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