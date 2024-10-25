Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Народный депутат Валентин Наливайченко прокомментировал реформу МСЭК. Он считает, что сначала нужно найти тех, кто злоупотреблял властью.

Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 25 октября.

Реформа МСЭК

"Сначала нужно найти и отделить тех, кто злоупотреблял и воровал миллионы", — заявил нардеп.

Наливайченко считает, что следует облегчить процедуру получения его социальной помощи для людей с инвалидностью, минимизируя при этом коррупционные риски.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. В документе идет речь о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Также мы писали, что в Службе безопасности Украины озвучили результаты работы по коррупционерам в медико-социальных экспертных комиссиях с начала года. По материалам СБУ, подозрение получили 64 чиновника МСЭК, а также отменено более четырех тысяч выводов об инвалидности.