Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Народний депутат Валентин Наливайченко прокоментував реформу МСЕК. Він вважає, що спочатку треба знайти тих, хто зловживав владою.

Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 25 жовтня.

Реформа МСЕК

"Спочатку треба знайти і відокремити тих, хто зловживав і крав мільйони", — заявив нардеп.

Наливайченко вважає, що потрібно полегшити процедуру отримання його соціальної допомоги для людей з інвалідністю, мінімізуючи при цьому корупційні ризики.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони. У документі йдеться про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Також ми писали, що у Службі безпеки України озвучили результати роботи щодо корупціонерів у медико-соціальних експертних комісіях з початку року. За матеріалами СБУ, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад чотири тис. висновків про інвалідність.