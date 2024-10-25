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Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

25 жовтня 2024 р. 16:57

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13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

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13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

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13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

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Народний депутат Валентин Наливайченко прокоментував реформу МСЕК. Він вважає, що спочатку треба знайти тих, хто зловживав владою.

Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE  у п'ятницю, 25 жовтня.

Реформа МСЕК

"Спочатку треба знайти і відокремити тих, хто зловживав і крав мільйони", — заявив нардеп.

Наливайченко вважає, що потрібно полегшити процедуру отримання його соціальної допомоги для людей з інвалідністю, мінімізуючи при цьому корупційні ризики.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони. У документі йдеться про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Також ми писали, що у Службі безпеки України озвучили результати роботи щодо корупціонерів у медико-соціальних експертних комісіях з початку року. За матеріалами СБУ, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад чотири тис. висновків про інвалідність.

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17:37 Rheinmetall передав Україні ще 20 бойових машин Marder

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:32 День української писемності — коли львів'яни диктант писали

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