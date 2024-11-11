Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

В этом году повышение налогов в Украине маловероятно, однако в следующем году такая возможность существует. На это решение влияет объем помощи партнеров.
Об этом сообщил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 11 ноября.
Повышение налогов в Украине — что известно
Камельчук заявил, что в этом году вряд ли произойдет повышение налогов в Украине, однако в следующем все же стоит ожидать подобного решения. По его словам, в первую очередь нужно ориентироваться на помощь от международных партнеров.
"Если мы получим новости о своевременном поступлении помощи, и не будет негативных заявлений от Минфина или бюджетного комитета о нехватке средств на важные статьи, или задержек с выплатами зарплат военным и другим защищенным категориям, тогда можно будет говорить о стабильности", — подчеркнул нардеп.
Он отметил, что в случае ухудшения ситуации — решение будут принимать срочно.
Напомним, депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который окажет влияние на сферу ритуальных услуг и приведет к значительному увеличению стоимости захоронений на кладбищах в Украине.
Ранее мы писали о том, что нардеп Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что украинцев ожидает повторное повышение налогов. Это произойдет либо в конце этого, либо уже в следующем году.