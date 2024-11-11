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Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

11 ноября 2024 г. 17:18

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10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

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В этом году повышение налогов в Украине маловероятно, однако в следующем году такая возможность существует. На это решение влияет объем помощи партнеров.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 11 ноября.

Повышение налогов в Украине — что известно

Камельчук заявил, что в этом году вряд ли произойдет повышение налогов в Украине, однако в следующем все же стоит ожидать подобного решения. По его словам, в первую очередь нужно ориентироваться на помощь от международных партнеров.

"Если мы получим новости о своевременном поступлении помощи, и не будет негативных заявлений от Минфина или бюджетного комитета о нехватке средств на важные статьи, или задержек с выплатами зарплат военным и другим защищенным категориям, тогда можно будет говорить о стабильности", — подчеркнул нардеп.

Он отметил, что в случае ухудшения ситуации — решение будут принимать срочно.

Напомним, депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который окажет влияние на сферу ритуальных услуг и приведет к значительному увеличению стоимости захоронений на кладбищах в Украине.

Ранее мы писали о том, что нардеп Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что украинцев ожидает повторное повышение налогов. Это произойдет либо в конце этого, либо уже в следующем году.

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