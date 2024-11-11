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Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

11 листопада 2024 р. 17:18

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17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

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15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

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13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

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12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

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11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

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10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

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Цього року підвищення податків в Україні малоймовірне, однак у наступному році така можливість існує. На це рішення впливає обсяг допомоги партнерів.

Про це повідомив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 11 листопада.

Підвищення податків в Україні — що відомо

Камельчук заявив, що цього року навряд відбудеться підвищення податків в Україні, проте у наступному все ж варто очікувати на подібне рішення. За його словами, першочергово потрібно орієнтуватися на допомогу від міжнародних партнерів.

"Якщо ми отримаємо новини про своєчасне надходження допомоги, і не буде негативних заяв від Мінфіну чи бюджетного комітету щодо браку коштів на важливі статті, або затримок з виплатами зарплат військовим та іншим захищеним категоріям, тоді можна буде говорити про стабільність", — підкреслив нардеп.

Він зауважив, що у разі погіршення ситуації — рішення ухвалюватимуть терміново.

Нагадаємо, депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який вплине на сферу ритуальних послуг та призведе до значного збільшення вартості поховань на кладовищах в Україні.

Раніше ми писали про те, що нардепка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що на українців очікує повторне підвищення податків. Це станеться або наприкінці цього або вже наступного року. 

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06:01 Може статися з кожним — чому блокують картки Ощадбанку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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