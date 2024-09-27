Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Народный депутат Павел Фролов сообщил, что четыре миллиона украинцев полностью или частично потеряли жилье из-за действий российских захватчиков. При этом в Украине уже несколько лет успешно функционирует программа "Восстановление", которая обеспечивает украинцев средствами на ремонт жилья.

Об этом Фролов рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 27 сентября.

Украинцы нуждаются в жилье

Нардеп отметил, что по оценке Всемирного банка, по состоянию на конец декабря 2023 этот показатель составляет более 3,5 миллиона человек.

Фролов добавил, что уже несколько лет в Украине успешно функционирует программа "Восстановление", которая обеспечивает украинцев средствами на ремонт жилья.

"Если ремонты до 200 тысяч — это категория А, если от 2000 до 500 тысяч — это категория Б, и есть категория С — это жилищные сертификаты за полностью разрушенное жилье, вот у нас уже есть 15 тысяч заявлений украинцев, которые уже верифицированы" , — объяснил Фролов.

Он также добавил, что уже около трех тысяч украинцев получили новые дома.

Ранее мы писали, что в Украине в среднем строят 50-100 домов в год для людей, потерявших жилье из-за войны. Для таких программ главное разнообразие и многогранность, чтобы разные категории украинцев могли ими воспользоваться.

Также украинские военнослужащие имеют право на получение ежемесячной компенсации за аренду жилья. В 2024 году суммы выплат изменились, а самые большие размеры выплачиваются тем, кто проживает в столице Украины.