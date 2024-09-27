Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Народний депутат Павло Фролов повідомив, що чотири мільйони українців повністю або частково втратили житло через дії російських загарбників. При цьому в Україні вже кілька років успішно функціонує програма "єВідновлення", яка забезпечує українців коштами на ремонт житла

Про це Фролов розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 27 вересня.

Українці потребують житла

Нардеп зазначив, що за оцінкою Світового банку, станом на кінець грудня 2023 року цей показник становить понад 3,5 мільйони осіб.

Фролов додав, що вже кілька років в Україні успішно функціонує програма "єВідновлення", яка забезпечує українців коштами на ремонт житла.

"Якщо ремонти до 200 тисяч — це категорія А, якщо від 2000 до 500 тисяч — це категорія Б, і є категорія С — це житлові сертифікати за повністю зруйноване житло, от в нас вже є 15 тисяч заяв українців, які вже верифіковані", — пояснив Фролов.

Він також додав, вже близько трьох тисяч українців отримали нові оселі.

Раніше ми писали, що в Україні в середньому будують 50-100 будинків на рік для людей, які втратили житло через війну. Для таких програм головне різноманітність та багатогранність, аби різні категорії українців могли ними скористатися.

Також українські військовослужбовці мають право на отримання щомісячної грошової компенсації за оренду житла. У 2024 році суми виплат змінились, а найбільші розміри виплачують тим, хто проживає в столиці України.