Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

В Україні в середньому будують 50-100 будинків на рік для людей, які втратили житло через війну. Для таких програм головне різноманітність та багатогранність, аби різні категорії українців могли ними скористатися.

Про це розповів нардеп Вадим Галайчук в ефірі Ранок.LIVE.

Житло для людей, які через війну втратили дім

"В Україні є багато програм, які будують по 50-100 будинків на рік для тимчасового проживання людей, які втратили житло внаслідок війни", — заявив нардеп.

Галайчук також наголосив, що обов'язкова умова таких ініціатив — їхня різноманітність, щоб більшість українців могли скористатися цими програмами.

"Зараз, коли весь бюджет країни фактично йде на війну, говорити про те, що ми можемо забезпечити всіх громадян, які потребують житла (а до речі, в нас і до початку цього великого вторгнення було досить багато громадян, які потребували житла) — просто нереально, неможливо", — пояснив він.