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Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

29 серпня 2024 р. 11:28

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17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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В Україні в середньому будують 50-100 будинків на рік для людей, які втратили житло через війну. Для таких програм головне різноманітність та багатогранність, аби різні категорії українців могли ними скористатися. 

Про це розповів нардеп Вадим Галайчук в ефірі Ранок.LIVE

Житло для людей, які через війну втратили дім

"В Україні є багато програм, які будують по 50-100 будинків на рік для тимчасового проживання людей, які втратили житло внаслідок війни", — заявив нардеп. 

Галайчук також наголосив, що обов'язкова умова таких ініціатив — їхня різноманітність, щоб більшість українців могли скористатися цими програмами.

"Зараз, коли весь бюджет країни фактично йде на війну, говорити про те, що ми можемо забезпечити всіх громадян, які потребують житла (а до речі, в нас і до початку цього великого вторгнення було досить багато громадян, які потребували житла) — просто нереально, неможливо", — пояснив він. 

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11:54 У Черкасах ліквідували пожежу внаслідок падіння уламків — кадри роботи ДСНС

11:52 В Україні загинув грузинський боєць Віктор Кіпрітіді — що відомо про добровольця

11:48 Бізнес не зможе отримувати готівкові перекази від фізосіб — заборона від НБУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:47 Незаконно переправляли українців за кордон — скільки груп викрила ДПСУ за час війни

11:41 Собачі туші у вантажі — фура, що прямувала до Одеси, потрапила в ДТП

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