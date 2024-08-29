Сколько домов в год строят для людей, которые потеряли жилье — данные нардепа

В Украине в среднем строят 50-100 домов в год для людей, лишившихся жилья из-за войны. Для таких программ главное разнообразие и многогранность, чтобы разные категории украинцев могли ими воспользоваться.

Об этом рассказал нардеп Вадим Галайчук в эфире Ранок.LIVE.

Жилье для людей, которые потеряли дом из-за войны

"В Украине есть много программ, которые строят по 50-100 домов в год для временного проживания людей, потерявших жилье в результате войны", — заявил нардеп.

Галайчук также подчеркнул, что обязательное условие таких инициатив — их разнообразие, чтобы большинство украинцев могли воспользоваться этими программами.

"Сейчас, когда весь бюджет страны фактически идет на войну, говорить о том, что мы можем обеспечить всех граждан, нуждающихся в жилье (а кстати, у нас и до начала этого большого вторжения было достаточно много граждан, нуждавшихся в жилье) — просто нереально, невозможно", — объяснил он.