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Сколько домов в год строят для людей, которые потеряли жилье — данные нардепа

Сколько домов в год строят для людей, которые потеряли жилье — данные нардепа

29 августа 2024 г. 11:28

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08:00 Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

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23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

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20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

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17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

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17:50 Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

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16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

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В Украине в среднем строят 50-100 домов в год для людей, лишившихся жилья из-за войны. Для таких программ главное разнообразие и многогранность, чтобы разные категории украинцев могли ими воспользоваться. 

Об этом рассказал нардеп Вадим Галайчук в эфире Ранок.LIVE.

Жилье для людей, которые потеряли дом из-за войны

"В Украине есть много программ, которые строят по 50-100 домов в год для временного проживания людей, потерявших жилье в результате войны", — заявил нардеп.

Галайчук также подчеркнул, что обязательное условие таких инициатив — их разнообразие, чтобы большинство украинцев могли воспользоваться этими программами.

"Сейчас, когда весь бюджет страны фактически идет на войну, говорить о том, что мы можем обеспечить всех граждан, нуждающихся в жилье (а кстати, у нас и до начала этого большого вторжения было достаточно много граждан, нуждавшихся в жилье) — просто нереально, невозможно", — объяснил он.

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11:52 В Украине погиб грузинский боец Виктор Кипритиди — что известно о добровольце

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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