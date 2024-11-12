Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Ремонт дорог является важным процессом в условиях войны и его нельзя игнорировать. Это работы, обеспечивающие поддержку покрытия.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Крейденко в эфире День.LIVE во вторник, 12 ноября.

Почему важно ремонтировать дороги во время войны

По словам нардепа, вопрос поддержки в надлежащем состоянии соответствующей инфраструктуры достаточно важен и его нельзя игнорировать.

"Депутаты критикуют, что не нужно ремонтировать дороги. А как тогда довозить военную технику или раненого человека?", — говорит Крейденко.

Он подчеркнул, что продолжаются работы по поддержке, а не масштабное строительство.

"Никто не говорит, что это "Большая стройка", что мы отстраиваем дороги лучше, чем, например, в Германии. Это работы в поддержку", — подытожил нардеп.

Напомним, в бюджете Украины на 2025 год не была проиндексирована зарплата военным. Однако 43 млрд. гривен дорожного фонда перераспределили, оставив на дороги 12 млрд. гривен.

А народный депутат Нина Южанина обратила внимание на то, что бюджетные средства активно используют на дорожные программы , даже несмотря на то, что эти расходы можно оптимизировать.