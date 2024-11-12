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Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

12 ноября 2024 г. 18:40

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13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

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10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

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09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

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08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

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Ремонт дорог является важным процессом в условиях войны и его нельзя игнорировать. Это работы, обеспечивающие поддержку покрытия.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Крейденко в эфире День.LIVE во вторник, 12 ноября.

Почему важно ремонтировать дороги во время войны

По словам нардепа, вопрос поддержки в надлежащем состоянии соответствующей инфраструктуры достаточно важен и его нельзя игнорировать.

"Депутаты критикуют, что не нужно ремонтировать дороги. А как тогда довозить военную технику или раненого человека?", — говорит Крейденко.

Он подчеркнул, что продолжаются работы по поддержке, а не масштабное строительство.

"Никто не говорит, что это "Большая стройка", что мы отстраиваем дороги лучше, чем, например, в Германии. Это работы в поддержку", — подытожил нардеп.

Напомним, в бюджете Украины на 2025 год не была проиндексирована зарплата военным. Однако 43 млрд. гривен дорожного фонда перераспределили, оставив на дороги 12 млрд. гривен.

А народный депутат Нина Южанина обратила внимание на то, что бюджетные средства активно используют на дорожные программы , даже несмотря на то, что эти расходы можно оптимизировать.

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19:02 Инвесторы в восторге — какое жилье точно будет иметь покупателей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:53 В Одесской области поезд снес грузовик — подробности

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