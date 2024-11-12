Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Ремонт доріг є важливим процесом в умовах війни, і його не можна ігнорувати. Це роботи, які забезпечують підтримку покриття.

Про це повідомив народний депутат Володимир Крейденко в ефірі День.LIVE у вівторок, 12 листопада.

Чому важливо ремонтувати дороги під час війни

За словами нардепа, питання підтримки в належному стані відповідної інфраструктури — досить важливе і його не можна ігнорувати

"Депутати критикують, що не треба ремонтувати дороги. А як тоді довозити військову техніку чи поранену людину?", — каже Крейденко.

Він наголосив, що тривають роботи на підтримку, а не масштабне будівництво.

"Ніхто не говорить, що це "Велике будівництво", що ми відбудовуємо дороги краще, ніж, наприклад, у Німеччині. Це роботи на підтримку", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, у бюджеті України на 2025 рік не була проіндексована зарплата військовим. Проте 43 млрд гривень дорожнього фонду перерозподілили, залишивши на дороги 12 млрд гривень.

А нардепка Ніна Южаніна звернула увагу на те, що бюджетні кошти активно використовують на дорожні програми, навіть попри те, що ці витрати можна було б оптимізувати.