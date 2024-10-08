Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Народная депутат Галина Янченко заявила, что налоговых поступлений будет недостаточно для покрытия военных расходов ни в этом, ни в следующем году. Она добавила, что речь идет о зарплатах защитникам, покупке боекомплекта, ремонте техники, закупке дронов и т.д.

Об этом она сообщила в эфире Вечір.LIVE во вторник, 8 октября.

Возмещение расходов на войну

Одним из возможных источников дополнительного финансирования депутат назвала активную борьбу с налоговыми схемами.

"Один выход из ситуации — это как раз поиск других источников финансирования наших военных расходов, второй источник — это борьба с разного рода схемами и уклонением от налогообложения", — добавила Янченко.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил новые акцизные налоги на бензин, дизель и сжиженный газ. Соответствующий закон №11256-2 глава государства подписал 1 сентября 2024 года.

Кроме того, в Украине повысились цены и на алкоголь.