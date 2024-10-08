Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах arrow
Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

8 октября 2024 г. 23:10

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Народная депутат Галина Янченко заявила, что налоговых поступлений будет недостаточно для покрытия военных расходов ни в этом, ни в следующем году. Она добавила, что речь идет о зарплатах защитникам, покупке боекомплекта, ремонте техники, закупке дронов и т.д.

Об этом она сообщила в эфире Вечір.LIVE во вторник, 8 октября.

Возмещение расходов на войну

Одним из возможных источников дополнительного финансирования депутат назвала активную борьбу с налоговыми схемами.

"Один выход из ситуации — это как раз поиск других источников финансирования наших военных расходов, второй источник — это борьба с разного рода схемами и уклонением от налогообложения", — добавила Янченко.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил новые акцизные налоги на бензин, дизель и сжиженный газ. Соответствующий закон №11256-2 глава государства подписал 1 сентября 2024 года.

Кроме того, в Украине повысились цены и на алкоголь.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:00 Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина

8 октября 2024

23:56 Киевлян предупредили об отключении газа — перечень адресов

23:55 На премьера Венгрии Орбана пытались напасть в Европарламенте

23:53 Незаконно переправлял мужчин за границу — как суд на Львовщине наказал предпринимателя

23:45 Бронирование от мобилизации — какой документ определяет критичность предприятия

23:36 Американский топ-генерал составил список оружия, которое поможет Украине в войне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:33 Не только Байден — еще один чиновник пропустит заседание "Рамштайна" в Германии

23:12 Украинский легион в Польше — консул сделал заявление о пересечении границы

Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

22:58 Степаненко до сих пор не тренируется в общей группе сборной Украины

00:00 Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина

8 октября 2024

23:56 Киевлян предупредили об отключении газа — перечень адресов

23:55 На премьера Венгрии Орбана пытались напасть в Европарламенте

23:53 Незаконно переправлял мужчин за границу — как суд на Львовщине наказал предпринимателя

23:45 Бронирование от мобилизации — какой документ определяет критичность предприятия

23:36 Американский топ-генерал составил список оружия, которое поможет Украине в войне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:33 Не только Байден — еще один чиновник пропустит заседание "Рамштайна" в Германии

23:12 Украинский легион в Польше — консул сделал заявление о пересечении границы

22:58 Степаненко до сих пор не тренируется в общей группе сборной Украины

22:42 В Хмельницкой МСЭК новый руководитель — кто он и какое состояние имеет

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали