Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Народна депутатка Галина Янченко заявила, що податкових надходжень буде недостатньо для покриття військових витрат ні цього, ні наступного року. Вона додала, що йдеться про зарплати захисникам, купівлю боєкомплекту, ремонт техніки, закупівлю дронів тощо.

Про це вона повідомила в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Покриття видатків на війну

Одним із можливих джерел додаткового фінансування депутатка назвала активну боротьбу з податковими схемами.

"Один вихід з ситуації — це якраз пошук інших джерел фінансування наших воєнних видатків, друге джерело — це боротьба з різного роду схемами і ухиленням від оподаткування", — додала Янченко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив нові акцизні податки на бензин, дизель та скраплений газ. Відповідний закон №11256-2 глава держави підписав 1 вересня 2024 року.

Крім того, в Україні підвищилися ціни і на алкоголь.