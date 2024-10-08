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Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

08 жовтня 2024 р. 20:06

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22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

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20:23 Попенко пояснив, чи отримують військові на передовій 200 тисяч гривень

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20:06 Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

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В Україні 42,2 мільярда гривень акцизного податку витрачаються на розвиток дорожньої інфраструктури, а не на потреби Збройних сил. Це свідчить про невміння планувати розподіл коштів.

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі програми Вечір.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Гроші з акцизного податку треба витрачати на ЗСУ

За словами Южаніної, ситуація з грошима від акцизного податку свідчить про невміння планувати розподіл бюджетних надходжень.

Нардепка зазначила, що дорожній фонд наповнюється за рахунок акцизного податку з пального, і з підвищенням ставки цього податку надходження зросли. Проте, на думку депутата, ці кошти могли б бути спрямовані на додаткове фінансування армії.

"Дорожній фонд формується за рахунок акцизного податку з пального. Підняли ставку акцизного податку, більше стало надходжень. Вирішили, що ми тепер можемо їх віддати знову на дорогу. А чому їх не залишити для додаткового фінансування Збройних сил?", — сказала Южаніна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив нові акцизні податки на бензин, дизель та скраплений газ. Відповідний закон №11256-2 глава держави підписав 1 вересня 2024 року.

Крім того, в Україні підвищилися ціни і на алкоголь.

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