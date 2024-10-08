Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

В Украине 42,2 миллиарда гривен акцизного налога тратятся на развитие дорожной инфраструктуры, а не на нужды Вооруженных сил. Это свидетельствует о неумении планировать распределение средств.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире программы Вечір.LIVE во вторник, 8 октября.

Деньги с акцизного налога нужно тратить на ВСУ

По словам Южаниной, ситуация с деньгами от акцизного налога свидетельствует о неумении планировать распределение бюджетных поступлений.

Народный депутат отметила, что дорожный фонд наполняется за счет акцизного налога с горючего и с повышением ставки этого налога поступления возросли. Однако, по мнению депутата, эти средства могли бы быть направлены на дополнительное финансирование армии.

"Дорожный фонд формируется за счет акцизного налога с горючего. Подняли ставку акцизного налога, больше стало поступлений. Решили, что мы теперь можем их отдать снова на дорогу. А почему их не оставить для дополнительного финансирования Вооруженных сил?", — сказала Южанина.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил новые акцизные налоги на бензин, дизель и сжиженный газ. Соответствующий закон №11256-2 глава государства подписал 1 сентября 2024 года.

Кроме того, в Украине повысились цены и на алкоголь.