Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко назвал процент богатых и бедных людей в Украине. По его словам, людей с высокими доходами не более 1,5%.

Об этом Андрей Николаенко сказал в эфире Вечір.LIVE.

Богатые и бедные люди в Украине

"Богатых в Украине 1-1,5%, а бедных — более 90%", — говорит Николаенко.

Нардеп подчеркнул, что около 40% граждан идентифицируют себя как средний класс, однако их доходы на самом деле не соответствуют этому статусу. По мнению Николаенко, реальный средний класс в Украине составляет менее 7% населения.

Напомним, руководителям государственных банков Украины ежемесячно выплачивают зарплату, превышающую 1 миллион гривен.

Ранее в Украине парламент принял закон, повышающий ставку военного сбора с 1,5 до 5%. Таким образом, работодатели будут вынуждены платить с зарплаты наемных работников 23% налогов.