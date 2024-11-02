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Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

2 ноября 2024 г. 8:22

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15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

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Народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко назвал процент богатых и бедных людей в Украине. По его словам, людей с высокими доходами не более 1,5%.

Об этом Андрей Николаенко сказал в эфире Вечір.LIVE.

Богатые и бедные люди в Украине

"Богатых в Украине 1-1,5%, а бедных — более 90%", — говорит Николаенко.

Нардеп подчеркнул, что около 40% граждан идентифицируют себя как средний класс, однако их доходы на самом деле не соответствуют этому статусу. По мнению Николаенко, реальный средний класс в Украине составляет менее 7% населения.

Напомним, руководителям государственных банков Украины ежемесячно выплачивают зарплату, превышающую 1 миллион гривен.

Ранее в Украине парламент принял закон, повышающий ставку военного сбора с 1,5 до 5%. Таким образом, работодатели будут вынуждены платить с зарплаты наемных работников 23% налогов.

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