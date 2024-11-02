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Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

02 листопада 2024 р. 08:22

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Народний депутат від фракції "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні. За його словами, людей з високими доходами не понад 1,5 %.

Про це Андрій Ніколаєнко сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Багаті та бідні люди в Україні

"Багатих в Україні 1-1,5%, а бідних — понад 90%", — каже Ніколаєнко.

Нардеп підкреслив, що близько 40% громадян ідентифікують себе як середній клас, проте їхні доходи насправді не відповідають цьому статусу. На думку Ніколаєнка, реальний середній клас в Україні становить менше ніж 7% населення.

Нагадаємо, керівникам державних банків України щомісяця виплачують зарплату, що перевищує 1 мільйон гривень

Раніше в Україні парламент ухвалив закон, який підвищує ставку військового збору з 1,5% до 5%. Таким чином, роботодавці будуть змушені сплачувати з зарплат найманих працівників 23% податків.

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09:05 У Києві жінка оформлювала фіктивні шлюби ухилянтам

08:47 У Києві знову пролунали потужні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:40 У Харкові закінчили розбір завалів — які наслідки обстрілу

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