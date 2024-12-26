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Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

26 декабря 2024 г. 11:40

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Народный депутат Михаил Цимбалюк рассказал, где хотят хранить данные реестра украинских военных. По его словам, речь идет об одной из стран НАТО в целях безопасности.

Об этом Михаил Цимбалюк сказал в эфире Ранок.LIVE.

Данные реестра украинских военных

Цимбалюк отметил, что НАТО гарантирует Украине сохранность данных. По словам нардепа, по такой системе должна быть сформирована база ветеранов. Сейчас это предложение от Альянса прорабатывают, поскольку данные человека можно распространять только с его согласия.

"Мы государство, которое, к сожалению, воюет, защищается от РФ, и пока гарантировать в нашем государстве сохранность таких данных — ни технически, ни физически возможно. Поэтому пока это один из вариантов. Кстати, многие страны НАТО так и пользуются тем, что основная серверная база — на их территории, а резервная — в дружественной стране НАТО", — добавил Цимбалюк.

Напомним, командование НАТО в Германии начало координировать западную военную помощь Украине. 

Также народный депутат Юлия Яцык заявила, что в армии Украины остаются проблемы, которые затрудняют внедрение стандартов НАТО, в частности советское наследие в виде кумовства и коррупции.

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