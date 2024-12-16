Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

В українській армії досі залишаються проблеми, які заважають впровадженню стандартів НАТО. Йдеться, зокрема, про радянську спадщину: кумівство та корупцію.

Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик в ефірі "Вечір.LIVE" у понеділок, 16 грудня.

Чому не приживаються стандарти НАТО

Яцик зазначила, що серед ключових проблем армії є кумівство, корупція, хабарництво, демотивація бійців, масові випадки дезертирства та відсутність чітких строків служби.

"Корупція у війську, наприклад, ситуація у 211-й бригаді, на жаль, теж залишається реальною проблемою. Корупційні підходи, випадки зловживань і безкарності демонструють, що ці явища не є поодинокими, а системними", — сказала вона.

Нардепка також порівняла систему в українській армії з "гнійником, який поребує негайного лікування".

"Це все нагадує гнійник, який рано чи пізно вибухне. І щоб цього уникнути, необхідно терміново реалізувати реформи. Саме зараз, у цей час, це надзвичайно важливо", — сказала Яцик.

Нагадаємо, у 211-й понтонно-мостовій бригаді здійнявся скандал через вимагання грошей, побиття й навіть прив'язування військовослужбовців до хреста. Командиром бригади є полковник Олег Побережнюк, журналісти виявили низку зловживань, пов’язаних із його керівництвом.

Після публікації статті про ситуацію у 211-й бригаді Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський направив туди комісію Військової служби правопорядку. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. А міністр оборони Рустем Умєров заявив, що затягування розслідувань, сімейні підряди, побори та знущання з військовослужбовців — неприйнятні.