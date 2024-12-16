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Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

16 грудня 2024 р. 19:55

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21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

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19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

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17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

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В українській армії досі залишаються проблеми, які заважають впровадженню стандартів НАТО. Йдеться, зокрема, про радянську спадщину: кумівство та корупцію.

Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик в ефірі "Вечір.LIVE" у понеділок, 16 грудня.

Чому не приживаються стандарти НАТО

Яцик зазначила, що серед ключових проблем армії є кумівство, корупція, хабарництво, демотивація бійців, масові випадки дезертирства та відсутність чітких строків служби.

"Корупція у війську, наприклад, ситуація у 211-й бригаді, на жаль, теж залишається реальною проблемою. Корупційні підходи, випадки зловживань і безкарності демонструють, що ці явища не є поодинокими, а системними", — сказала вона.

Нардепка також порівняла систему в українській армії з "гнійником, який поребує негайного лікування". 

"Це все нагадує гнійник, який рано чи пізно вибухне. І щоб цього уникнути, необхідно терміново реалізувати реформи. Саме зараз, у цей час, це надзвичайно важливо", — сказала Яцик.

Нагадаємо, у 211-й понтонно-мостовій бригаді здійнявся скандал через вимагання грошей, побиття й навіть прив'язування військовослужбовців до хреста. Командиром бригади є полковник Олег Побережнюк, журналісти виявили низку зловживань, пов’язаних із його керівництвом.

Після публікації статті про ситуацію у 211-й бригаді Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський направив туди комісію Військової служби правопорядку. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. А міністр оборони Рустем Умєров заявив, що затягування розслідувань, сімейні підряди, побори та знущання з військовослужбовців — неприйнятні.

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01:27 На заміну Шольцу може прийти Мерц — чи дасть він ракети Taurus

00:46 У МОЗ є перелік лікарень на заміну МСЕК — де знайти список

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:30 Не видають паспорт призовнику за кордоном — що робити

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