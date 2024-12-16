Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

В украинской армии до сих пор остаются проблемы, мешающие внедрению стандартов НАТО. Речь идет, в частности, о советском наследии: кумовстве и коррупции.

Об этом заявила народный депутат Юлия Яцик в эфире "Вечір.LIVE" в понедельник, 16 декабря.

Почему не приживаются стандарты НАТО

Яцик отметила, что среди ключевых проблем армии кумовство, коррупция, взяточничество, демотивация бойцов, массовые случаи дезертирства и отсутствие четких сроков службы.

"Коррупция в армии, например, ситуация в 211-й бригаде, к сожалению, тоже остается реальной проблемой. Коррупционные подходы, случаи злоупотреблений и безнаказанности демонстрируют, что эти явления не единичны, а системны", — сказала она.

Нардеп также сравнила систему в украинской армии с "гнойником, требующим немедленного лечения".

"Это все напоминает гнойник, который рано или поздно прорвет. И чтобы этого избежать, необходимо срочно реализовать реформы. Именно сейчас, в это время, это очень важно", — сказала Яцик.

Напомним, в 211-й понтонно-мостовой бригаде разразился скандал из-за вымогательства денег, избиения и даже привязывания военнослужащих к кресту . Командиром бригады является полковник Олег Побережнюк, журналисты обнаружили ряд злоупотреблений, связанных с его руководством.

После публикации статьи о ситуации в 211-й бригаде Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский направил туда комиссию Военной службы правопорядка. На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности. А министр обороны Рустем Умеров заявил, что затягивание расследований, семейные подряды, поборы и издевательства над военнослужащими — неприемлемы.