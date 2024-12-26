Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, де хочуть зберігати дані реєстру українських військових. За його словами, йдеться про одну з країн НАТО задля безпеки.

Про це Михайло Цимбалюк сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Дані реєстру українських військових

Цимбалюк зазначив, що НАТО гарантує Україні збереження даних. За словами нардепа, за такою системою повинна бути сформована база ветеранів. Наразі цю пропозицію від Альянсу опрацьовують, оскільки дані людини можна розповсюджувати лише за її згодою.

"Ми держава, яка, на жаль, воює, захищається від РФ, і поки що гарантувати в нашій державі збереження таких даних — ні технічно, ні фізично можливе. Тому поки що це один із варіантів. До речі, багато країн НАТО так і користуються тим, що основна серверна база — на їхній території, а резервна — в дружній країні НАТО", — додав Цимбалюк.

Нагадаємо, командування НАТО в Німеччині почало координувати західну військову допомогу Україні.

Також народна депутатка Юлія Яцик заявила, що в армії України залишаються проблеми, які ускладнюють впровадження стандартів НАТО, зокрема радянська спадщина у вигляді кумівства та корупції.