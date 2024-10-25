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Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

25 октября 2024 г. 21:07

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В расчет внутреннего валового продукта включают также стоимость услуг, в частности, коммунальных. Поэтому на рост ВВП в Украине влияет поднятие цен на электроэнергию.

Об этом сообщил народный депутат Украины Евгений Шевченко в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 25 октября.

В Украине поднимется ВВП

Шевченко заявил, что внутренний валовой продукт состоит не только из произведенной продукции, но и из предоставленных услуг, в частности, коммунальных.

"Благодаря поднятию тарифов на электроэнергию ВВП в Украине вырастет на 2,5%", — отметил нардеп.

По его словам, рост экономических показателей воспринимают, как достижение правительства, но они вызваны в основном повышением цены на электроэнергию.

"Кто-то говорит, ой классное правительство, но если смотреть объективно, то поднятие ВВП происходит за счет электроэнергии. Ее очень много потребляют, поэтому этот фактор напрямую влияет на ВВП на цифры. Не стоит себя обманывать, хотя оборонный комплекс также влияет, но не так сильно", — подытожил Шевченко. 

Напомним, в Международном валютном фонде пересмотрели свои прогнозы по экономике Украины на 2024-2025 годы , снизив их в связи с длительной войной.

Ранее мы писали о том, что украинцев в скором времени будет ожидать повышения тарифа на электроэнергию. Произойти это может уже в конце отопительного сезона, если не раньше.

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