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Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

25 жовтня 2024 р. 21:07

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17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

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У розрахунок внутрішнього валового продукту включають також вартість послуг, зокрема, комунальних. Тому на зростання ВВП в Україні впливає підняття цін на електроенергію.

Про це повідомив народний депутат України Євгеній Шевченко в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 25 жовтня.

В Україні підніметься ВВП

Шевченко заявив, що внутрішній валовий продукт складається не лише з виробленої продукції, а й з наданих послуг, зокрема, комунальних.

"Завдяки підняттю тарифів на електроенергію ВВП в Україні зросте на 2,5%", — зазначив нардеп.

За його словами, зростання економічних показників сприймають, як досягнення уряду, але вони викликані здебільшого підвищенням ціни на електроенергію.

"Хтось каже, ой класний уряд, але якщо дивитися об'єктивно, то підняття ВВП  відбувається за рахунок електроенергії. ЇЇ дуже багато споживають, тому цей чинник напряму впливає на ВВП на цифри. Не варто себе обманювати, хоча оборонний комплекс також впливає, але не так сильно", — підсумував Шевченко. 

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді переглянули свої прогнози щодо економіки України на 2024-2025 роки, знизивши їх у зв'язку з тривалою війною.

Раніше ми писали про те, що українців невдовзі очікуватиме підвищення тарифу на електроенергію. Статись це може вже наприкінці опалювального сезону, якщо не раніше.

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20:38 Зеленський планує залучити громадян до розробки Плану перемоги

20:19 У Києві викрили помічника начальника РТЦК та СП на хабарі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:16 Україну окутає туман — синоптики повідомили погоду на завтра

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