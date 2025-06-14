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Главная arrow Відео arrow Самый масштабный военный парад Трампа в США — прямой эфир arrow
Самый масштабный военный парад Трампа в США — прямой эфир

Самый масштабный военный парад Трампа в США — прямой эфир

14 июня 2025 г. 16:15

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В Вашингтоне, столице США, проходит крупнейший военный парад. Событие посвящено 250-летию американской армии.

Грандиозное празднование смотрите в прямом эфире на YouTube-канале Новини.LIVE.

Военный парад в США

В центре американской столицы проходит масштабное празднование 250-летия армии США. На мероприятии покажут танки и авиацию, а также выступит президента США Дональд Трамп.

В то же время 8 июня страну всколыхнула волна протестов против иммиграционной политики американского лидера, которые до сих пор продолжаются и успели распространиться еще по ряду городов.

Напомним, что в субботу, 14 июня, Трамп празднует свой 79 день рождения. Мы собрали интересные факты об американском президенте. Поздравили его также и киевляне.

Ранее мы сообщали, что Трамп сделал новое заявление относительно войны России против Украины. На этот раз он выразил недовольство обеими сторонами.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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