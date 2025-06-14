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День народження Трампа — що кияни побажали президенту США

День народження Трампа — що кияни побажали президенту США

14 червня 2025 р. 14:24

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У суботу, 14 червня, президенту США Дональду Трампу виповнюється 79 років. Країну він очолює вже вдруге.

Новини.LIVE поцікавилися в киян, що б вони хотіли побажати президенту США.

Що кияни побажали Трампу

Частина мешканців столиці висловила розчарування політикою Трампа й побажала йому скласти повноваження або ж навіть пройти процедуру імпічменту. Дехто наголошував, що президент США має виконати обіцянку завершити війну в Україні.

Звучали також прохання більше уваги приділяти українським інтересам і проявляти підтримку. А деякі кияни зосередилися на більш нейтральних побажаннях — здоров’я, стабільності та визначеності у політиці.

А про найцікавіші факти з біографії Дональда Трампа — читайте у матеріалі Новини.LIVE до Дня народження американського лідера.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп розхитав світову економіку — вона впаде до 17-річного мінімуму.

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15:05 Одеську кіностудію очолила продюсерка Ганна Дочева — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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