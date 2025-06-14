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День рождения Трампа — что киевляне пожелали президенту США

День рождения Трампа — что киевляне пожелали президенту США

14 июня 2025 г. 14:24

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В субботу, 14 июня, президенту США Дональду Трампу исполняется 79 лет. Страну он возглавляет уже второй раз.

Новини.LIVE поинтересовались у киевлян, что бы они хотели пожелать президенту США.

Что киевляне пожелали Трампу

Часть жителей столицы выразила разочарование политикой Трампа и пожелала ему сложить полномочия или даже пройти процедуру импичмента. Некоторые отмечали, что президент США должен выполнить обещание завершить войну в Украине.

Звучали также просьбы больше внимания уделять украинским интересам и проявлять поддержку. А некоторые киевляне сосредоточились на более нейтральных пожеланиях — здоровья, стабильности и определенности в политике.

А о самых интересных фактах из биографии Дональда Трампа — читайте в материале Новини.LIVE ко Дню рождения американского лидера.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп расшатал мировую экономику — она упадет до 17-летнего минимума.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:55 Забарный переедет во Францию — ПСЖ и Борнмут пошли на уступки

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