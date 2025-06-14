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Наймасштабніший військовий парад Трампа в США — прямий ефір

Наймасштабніший військовий парад Трампа в США — прямий ефір

14 червня 2025 р. 16:15

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У Вашингтоні, столиці США, проходить найбільший військовий парад. Подія присвячена 250-річчю американської армії. 

Грандіозне святкування дивіться в прямому ефірі на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Військовий парад у США

У центрі американської столиці відбувається масштабне святкування 250-річчя армії США. На заході покажуть танки та авіацію, а також виступить президента США Дональд Трамп.

Водночас 8 червня країну сколихнула хвиля протестів проти імміграційної політики американського лідера, які досі тривають та встигли поширитися ще низкою міст.

Нагадаємо, що в суботу, 14 червня, Трамп святкує свій 79 день народження. Ми зібрали цікаві факти про американського президента. Привітали його також і кияни.

Раніше ми повідомляли, що Трамп зробив нову заяву щодо війни Росії проти України. Цього разу він висловив невдоволення обома сторонами.

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17:12 Яйця вдвічі дешевше — в якому супермаркеті вигідно купувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:04 ФОП після мобілізації — чи можна вести бізнес на службі у ЗСУ

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