Наймасштабніший військовий парад Трампа в США — прямий ефір

У Вашингтоні, столиці США, проходить найбільший військовий парад. Подія присвячена 250-річчю американської армії.

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Військовий парад у США

У центрі американської столиці відбувається масштабне святкування 250-річчя армії США. На заході покажуть танки та авіацію, а також виступить президента США Дональд Трамп.

Водночас 8 червня країну сколихнула хвиля протестів проти імміграційної політики американського лідера, які досі тривають та встигли поширитися ще низкою міст.

Нагадаємо, що в суботу, 14 червня, Трамп святкує свій 79 день народження. Ми зібрали цікаві факти про американського президента. Привітали його також і кияни.

Раніше ми повідомляли, що Трамп зробив нову заяву щодо війни Росії проти України. Цього разу він висловив невдоволення обома сторонами.