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Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

9 ноября 2024 г. 21:45

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14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

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18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

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18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

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17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

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17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

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16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

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Чего ожидать от РФ в ближайшие три месяца и зачем Путин накапливал ракеты. По мнению городского головы Николаева Александра Сенкевича, Россия сосредоточится на обстрелах объектов украинской энергетики с началом холодов.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире День.LIVE.

Россия накапливает ракеты — когда могут начаться обстрелы

"То, что россияне не выпускали большое количество времени по нам ракет — это значит, что они их накапливали и мы должны ждать атаки", — сказал Сенкевич.

По мнению мэра Николаева, атаки следует ожидать в ближайшее время – когда похолодает, россияне попытаются ударить по критической инфраструктуре.

"Собственно, недавно они и Николаев атаковали и это повлияло на нашу подготовку к отопительному сезону — можно сказать, что почти критично, но мы нашли возможности выйти из ситуации, созданной Россией" , — рассказал Сенкевич.

По мнению главы Николаева, российские оккупанты продолжат терроризировать украинцев, чтобы добиться хорошей позиции в переговорах.

Напомним, в преддверии отопительного сезона в Николаеве готовят пункты обогрева для местных жителей. Шесть локаций для обогрева и горячего питания, а также девять пунктов для бездомных начнут работу, когда температура опустится до -5 °C.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Николаеве с начала полномасштабного вторжения погибли 172 человека, в том числе трое детей. По словам городского головы, люди привыкли жить в трудных условиях еще с момента оккупации Крыма.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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