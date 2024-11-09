Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Чего ожидать от РФ в ближайшие три месяца и зачем Путин накапливал ракеты. По мнению городского головы Николаева Александра Сенкевича, Россия сосредоточится на обстрелах объектов украинской энергетики с началом холодов.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире День.LIVE.

Россия накапливает ракеты — когда могут начаться обстрелы

"То, что россияне не выпускали большое количество времени по нам ракет — это значит, что они их накапливали и мы должны ждать атаки", — сказал Сенкевич.

По мнению мэра Николаева, атаки следует ожидать в ближайшее время – когда похолодает, россияне попытаются ударить по критической инфраструктуре.

"Собственно, недавно они и Николаев атаковали и это повлияло на нашу подготовку к отопительному сезону — можно сказать, что почти критично, но мы нашли возможности выйти из ситуации, созданной Россией" , — рассказал Сенкевич.

По мнению главы Николаева, российские оккупанты продолжат терроризировать украинцев, чтобы добиться хорошей позиции в переговорах.

Напомним, в преддверии отопительного сезона в Николаеве готовят пункты обогрева для местных жителей. Шесть локаций для обогрева и горячего питания, а также девять пунктов для бездомных начнут работу, когда температура опустится до -5 °C.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Николаеве с начала полномасштабного вторжения погибли 172 человека, в том числе трое детей. По словам городского головы, люди привыкли жить в трудных условиях еще с момента оккупации Крыма.