Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Чого очікувати від РФ у найближчі три місяці та для чого Путін накопичував ракети. На думку міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, Росія зосередиться на обстрілах об’єктів української енергетики з початком холодів.

Про це Олександр Сєнкевич розповів в ефірі День.LIVE.

Росія накопичує ракети — коли можуть початися обстріли

"Те, що росіяни не випускали велику кількість часу по нас ракет — це означає, що вони їх накопичували і ми повинні очікувати атаки", — сказав Сєнкевич.

На думку мера Миколаєва, атаки слід очікувати найближчим часом — коли похолодає, росіяни спробують вдарити по критичній інфраструктурі.

"Власне, нещодавно вони й Миколаїв атакували і це вплинуло на нашу підготовку до опалювального сезону — можна сказати, що майже критично, але ми знайшли можливості вийти з ситуації, яка була створена Росією", — розповів Сєнкевич.

На думку очільника Миколаєва, російські окупанти продовжать тероризувати українців, щоб досягнути гарної позиції в перемовинах.

Нагадаємо, напередодні опалювального сезону у Миколаєві готують пункти обігріву для місцевих жителів. Шість локацій для обігріву і гарячого харчування, а також дев'ять пунктів для безхатченків почнуть роботу, коли температура опуститься до -5 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Миколаєві від початку повномасштабного вторгнення загинули 172 людини, зокрема троє дітей. За словами міського голови, люди звикли жити у важких умовах ще з моменту окупації Криму.