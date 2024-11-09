Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети arrow
Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

09 листопада 2024 р. 21:45

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Чого очікувати від РФ у найближчі три місяці та для чого Путін накопичував ракети. На думку міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, Росія зосередиться на обстрілах об’єктів української енергетики з початком холодів. 

Про це Олександр Сєнкевич розповів в ефірі День.LIVE. 

Росія накопичує ракети — коли можуть початися обстріли

"Те, що росіяни не випускали велику кількість часу по нас ракет — це означає, що вони їх накопичували і ми повинні очікувати атаки", — сказав Сєнкевич.

На думку мера Миколаєва, атаки слід очікувати найближчим часом — коли похолодає, росіяни спробують вдарити по критичній інфраструктурі. 

"Власне, нещодавно вони й Миколаїв атакували і це вплинуло на нашу підготовку до опалювального сезону — можна сказати, що майже критично, але ми знайшли можливості вийти з ситуації, яка була створена Росією", — розповів Сєнкевич.

На думку очільника Миколаєва, російські окупанти продовжать тероризувати українців, щоб досягнути гарної позиції в перемовинах. 

Нагадаємо, напередодні опалювального сезону у Миколаєві готують пункти обігріву для місцевих жителів. Шість локацій для обігріву і гарячого харчування, а також дев'ять пунктів для безхатченків почнуть роботу, коли температура опуститься до -5 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Миколаєві від початку повномасштабного вторгнення загинули 172 людини, зокрема троє дітей. За словами міського голови, люди звикли жити у важких умовах ще з моменту окупації Криму. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа