Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

У Миколаєві від початку повномасштабного вторгнення загинули 172 людини. Серед них троє — діти.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в ефірі День.LIVE.

Обстріли Миколаєва

За словами міського голови, мешканці Миколаєва звикли жити у важких умовах ще з моменту окупації Криму. Тому теперішні випробування, як от відсутність питної води, лише загартовує їх.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення через російські атаки по місту загинули 172 людини, серед яких три дитини.

"Багато хто мав якісь там думки чи роздуми щодо якогось спільного майбутнього з Росією, вони все зрозуміли після перших вибухів і після того, як в Миколаєві почали гинути цивільні люди", — сказав Сєнкевич.

Нагадаємо, у Запоріжжі до 10 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару. Також відомо про 41 постраждалого, серед яких чотири дитини.

За словами голови ОВА Івана Федорова, серед загиблих у Запоріжжі однорічна дитина.