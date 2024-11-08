Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

В Николаеве с начала полномасштабного вторжения погибли 172 человека. Среди них трое — дети.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в эфире День.LIVE.

Обстрелы Николаева

По словам городского головы, жители Николаева привыкли жить в трудных условиях еще с момента оккупации Крыма. Поэтому нынешние испытания, как отсутствие питьевой воды, лишь закаляют их.

Всего с начала полномасштабного вторжения из-за российских атак по городу погибли 172 человека, среди которых три ребенка.

"Многие имели какие-то мысли или размышления относительно какого-то общего будущего с Россией, они все поняли после первых взрывов и после того, как в Николаеве начали гибнуть гражданские люди", — сказал Сенкевич.

Напомним, в Запорожье до 10 увеличилось количество погибших в результате российского удара. Также известно о 41 пострадавшем, среди которых четыре ребенка.

По словам главы ОВА Ивана Федорова, среди погибших в Запорожье годовалый ребенок.