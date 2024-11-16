Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

В Украине медиков массово переводят в пехоту даже без базовой подготовки. Лишь небольшое количество удается оставить на должностях.

Об этом заявила народный депутат Анна Скороход в эфире День.LIVE.

Медиков отправляют в пехоту

Скороход рассказала, что получила много обращений от медиков, которых переводят в пехоту, даже если они не проходили базовую подготовку. По словам нардепа, только 10% этих медработников удалось сохранить на их должностях.

"Какую-то часть "отбили", но большинство переводили. Был приказ Сырского. Сосудистых хирургов удалось "отбить". Их из госпиталя переводили в стрелки. Также были специфические медсестры, их удавалось "вытаскивать", — говорит Скороход.

Она добавила, что часть врачей ушли не в пехоту, а в боевую бригаду — работать на стабпункте или эвакуации.

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что 20% военных медиков и авиатехников переводят в пехоту из-за тяжелой ситуации на передовой, особенно на востоке страны.

Также мы писали, что в Украине работники медицинской сферы могут получать во время военного положения заработную плату до 128 тыс. гривен. Такую оплату труда гарантируют военные бригады в ноябре 2024 года.