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Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

16 ноября 2024 г. 17:59

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17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

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17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

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05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
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23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

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20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

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20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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В Украине медиков массово переводят в пехоту даже без базовой подготовки. Лишь небольшое количество удается оставить на должностях.

Об этом заявила народный депутат Анна Скороход в эфире День.LIVE.

Медиков отправляют в пехоту

Скороход рассказала, что получила много обращений от медиков, которых переводят в пехоту, даже если они не проходили базовую подготовку. По словам нардепа, только 10% этих медработников удалось сохранить на их должностях.

"Какую-то часть "отбили", но большинство переводили. Был приказ Сырского. Сосудистых хирургов удалось "отбить". Их из госпиталя переводили в стрелки. Также были специфические медсестры, их удавалось "вытаскивать", — говорит Скороход.

Она добавила, что часть врачей ушли не в пехоту, а в боевую бригаду — работать на стабпункте или эвакуации.

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что 20% военных медиков и авиатехников переводят в пехоту из-за тяжелой ситуации на передовой, особенно на востоке страны.

Также мы писали, что в Украине работники медицинской сферы могут получать во время военного положения заработную плату до 128 тыс. гривен. Такую оплату труда гарантируют военные бригады в ноябре 2024 года.

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18:51 Коваль заявил, что количество КРС достигло исторического минимума

18:30 Грузия — Украина — удивил ли Ребров составом на матч Лиги Наций

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

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