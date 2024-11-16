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Медиків масово переводять в піхоту без підготовки, — Скороход

Медиків масово переводять в піхоту без підготовки, — Скороход

16 листопада 2024 р. 17:59

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17:59 Медиків масово переводять в піхоту без підготовки, — Скороход

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05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

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23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

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20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

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20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

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В Україні медиків масово переводять у піхоту навіть без базової підготовки. Лише невелику кількість вдається залишити на посадах.

Про це заявила народна депутатка Анна Скороход в ефірі День.LIVE.

Медиків відправляють в піхоту

Скороход розповіла, що отримала багато звернень від медиків, яких переводили в піхоту, навіть якщо вони не проходили базового вишколу. За словам нардепки, лише 10% із цих медпрацівників вдалося зберегти на їхніх посадах.

"Якусь частину "відбили", але більшість попереводили. Був наказ Сирського. Судинних хірургів вдалося "відбити". Їх із госпіталю переводили в стрільці. Так само були специфічні медсестри, їх вдавалося "витягати", — каже Скороход.

Вона додала, що частина лікарів пішли не в піхоту, але в бойову бригаду — працювати на стабпункті або евакуації.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що 20% військових медиків і авіатехніків переводять у піхоту через важку ситуацію на передовій, особливо на сході країни.

Також ми писали, що в Україні працівники медичної сфери можуть отримувати під час воєнного стану заробітну плату до 128 тис. гривень. Таку оплату праці гарантують військові бригади у листопаді 2024 року.

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18:24 На відновлення будинку в Сергіївці оголосили додатковий тендер

18:01 Охоронця Тищенка випустили з СІЗО — укладено угоду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:01 Україна розробила чотири види власних ракет, — Зеленський

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