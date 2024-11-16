Медиків масово переводять в піхоту без підготовки, — Скороход

В Україні медиків масово переводять у піхоту навіть без базової підготовки. Лише невелику кількість вдається залишити на посадах.

Про це заявила народна депутатка Анна Скороход в ефірі День.LIVE.

Медиків відправляють в піхоту

Скороход розповіла, що отримала багато звернень від медиків, яких переводили в піхоту, навіть якщо вони не проходили базового вишколу. За словам нардепки, лише 10% із цих медпрацівників вдалося зберегти на їхніх посадах.

"Якусь частину "відбили", але більшість попереводили. Був наказ Сирського. Судинних хірургів вдалося "відбити". Їх із госпіталю переводили в стрільці. Так само були специфічні медсестри, їх вдавалося "витягати", — каже Скороход.

Вона додала, що частина лікарів пішли не в піхоту, але в бойову бригаду — працювати на стабпункті або евакуації.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що 20% військових медиків і авіатехніків переводять у піхоту через важку ситуацію на передовій, особливо на сході країни.

Також ми писали, що в Україні працівники медичної сфери можуть отримувати під час воєнного стану заробітну плату до 128 тис. гривень. Таку оплату праці гарантують військові бригади у листопаді 2024 року.