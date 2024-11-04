Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що 20% військових медиків і авіатехніків переводять у піхоту через важку ситуацію на передовій, особливо на сході країни. А у Молдові пройшли вибори президента країни.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Головні теми ефіру:

Медиків і авіатехніків масово переводять у піхоту

Google на картах "засвітив" розміщення військових систем ЗСУ: що кажуть у компанії

Вибори в Молдові

Гості студії:

військовий аналітик Євген Дикий;

експерт "Бюро аналізу і політики Віктор Бобиренко;

економіст, фінансист Олександр Савченко;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

народний депутат України Олексій Гончаренко;

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець.

Раніше ми повідомляли, що діюча президентка Молдови Майя Санду оголосила про перемогу на президентських виборах.

А на мапах Google з'явилися свіжі знімки, на яких видно розміщення українських військових систем. В компанії вже відреагували та намагаються виправити ситуацію.