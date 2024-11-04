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Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

04 листопада 2024 р. 08:00

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15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

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12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

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08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
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22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

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Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що 20% військових медиків і авіатехніків переводять у піхоту через важку ситуацію на передовій, особливо на сході країни. А у Молдові пройшли вибори президента країни.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Головні теми ефіру:

  • Медиків і авіатехніків масово переводять у піхоту
  • Google на картах "засвітив" розміщення військових систем ЗСУ: що кажуть у компанії
  • Вибори в Молдові

Гості студії:

  • військовий аналітик Євген Дикий;
  • експерт "Бюро аналізу і політики Віктор Бобиренко;
  • економіст, фінансист Олександр Савченко;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • народний депутат України Олексій Гончаренко;
  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
  • журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець.

Раніше ми повідомляли, що діюча президентка Молдови Майя Санду оголосила про перемогу на президентських виборах.

А на мапах Google з'явилися свіжі знімки, на яких видно розміщення українських військових систем. В компанії вже відреагували та намагаються виправити ситуацію. 

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08:30 Реформа МСЕК — які зміни чекають на українців з 1 січня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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