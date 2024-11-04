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Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024 г. 8:00

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12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

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22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

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21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

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17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

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08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
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15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
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23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

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15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

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10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

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08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
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22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

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21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

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17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что 20% военных медиков и авиатехников переводят в пехоту из-за тяжелой ситуации на передовой, особенно на востоке страны. А в Молдове прошли выборы президента страны.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

Главные темы эфира:

  • Медиков и авиатехников массово переводят в пехоту
  • Google на картах "засветил" размещение военных систем ВСУ: что говорят в компании
  • Выборы в Молдове

Гости студии:

  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • эксперт "Бюро анализа и политики Виктор Бобиренко;
  • экономист, финансист Александр Савченко;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • народный депутат Украины Алексей Гончаренко;
  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
  • журналист, политический аналитик Александр Бригинец.

Ранее мы сообщали, что действующая президент Молдовы Майя Санду объявила о победе на президентских выборах.

А на картах Google появились свежие снимки, на которых видно размещение украинских военных систем. В компании уже отреагировали и пытаются поправить ситуацию.

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07:01 ПриватБанк не защитил средства клиента — мужчина потерял 50 тысяч

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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