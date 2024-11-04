Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что 20% военных медиков и авиатехников переводят в пехоту из-за тяжелой ситуации на передовой, особенно на востоке страны. А в Молдове прошли выборы президента страны.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.
Главные темы эфира:
- Медиков и авиатехников массово переводят в пехоту
- Google на картах "засветил" размещение военных систем ВСУ: что говорят в компании
- Выборы в Молдове
Гости студии:
- военный аналитик Евгений Дикий;
- эксперт "Бюро анализа и политики Виктор Бобиренко;
- экономист, финансист Александр Савченко;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- народный депутат Украины Алексей Гончаренко;
- заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
- журналист, политический аналитик Александр Бригинец.
Ранее мы сообщали, что действующая президент Молдовы Майя Санду объявила о победе на президентских выборах.
А на картах Google появились свежие снимки, на которых видно размещение украинских военных систем. В компании уже отреагировали и пытаются поправить ситуацию.