Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что 20% военных медиков и авиатехников переводят в пехоту из-за тяжелой ситуации на передовой, особенно на востоке страны. А в Молдове прошли выборы президента страны.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

Главные темы эфира:

Медиков и авиатехников массово переводят в пехоту

Google на картах "засветил" размещение военных систем ВСУ: что говорят в компании

Выборы в Молдове

Гости студии:

военный аналитик Евгений Дикий;

эксперт "Бюро анализа и политики Виктор Бобиренко;

экономист, финансист Александр Савченко;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

народный депутат Украины Алексей Гончаренко;

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

журналист, политический аналитик Александр Бригинец.

Ранее мы сообщали, что действующая президент Молдовы Майя Санду объявила о победе на президентских выборах.

А на картах Google появились свежие снимки, на которых видно размещение украинских военных систем. В компании уже отреагировали и пытаются поправить ситуацию.