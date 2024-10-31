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Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

31 октября 2024 г. 12:15

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13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

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12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

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10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

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Верховная Рада Украины приняла закон о сделках коррупционеров со следствием. Однако такой процесс разоблачения непрост.

Об этом заявил народный депутат Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE.

Соглашение со следствием

По словам Мазурашу, он также сотрудничает с правоохранительными органами и помогает разоблачать коррупционеров. В частности, при помощи передачи взяточникам "меченых" средств.

Он отметил, что несколько дел сейчас уже на рассмотрении, но сделать это сложно. Депутат объяснил, что люди обычно не хотят идти на такое сотрудничество.

"Они хотят решить свою проблему, а не преследуют цели наказать кого-то. Плюс коррупционеры очень осторожны и работают через многочисленных посредников", — отметил Мазурашу.

Ранее нардеп Ярослав Железняк пояснил, что законопроект о соглашении со следствием отвечает международным обязательствам Украины.

А эксперт по безопасности Иван Варченко считает, что этот закон может превратиться в еще одну "кормушку" для взяточников.

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22:57 На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание — Кулеба

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17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

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13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

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13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году