Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Верховная Рада Украины приняла закон о сделках коррупционеров со следствием. Однако такой процесс разоблачения непрост.

Об этом заявил народный депутат Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE.

Соглашение со следствием

По словам Мазурашу, он также сотрудничает с правоохранительными органами и помогает разоблачать коррупционеров. В частности, при помощи передачи взяточникам "меченых" средств.

Он отметил, что несколько дел сейчас уже на рассмотрении, но сделать это сложно. Депутат объяснил, что люди обычно не хотят идти на такое сотрудничество.

"Они хотят решить свою проблему, а не преследуют цели наказать кого-то. Плюс коррупционеры очень осторожны и работают через многочисленных посредников", — отметил Мазурашу.

Ранее нардеп Ярослав Железняк пояснил, что законопроект о соглашении со следствием отвечает международным обязательствам Украины.

А эксперт по безопасности Иван Варченко считает, что этот закон может превратиться в еще одну "кормушку" для взяточников.