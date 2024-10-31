Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Верховна Рада України прийняла закон про угоди корупціонерів зі слідством. Однак такий процес викриття є непростим.

Про це заявив народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE.

Угода зі слідством

За словами Мазурашу, він також співпрацює з правоохоронними органами й допомагає викривати корупціонерів. Зокрема, за допомогою передачі хабарникам "мічених" коштів.

Він зазначив, що декілька справ зараз вже на розгляді, але зробити це важко. Депутат пояснив, що люди зазвичай не хочуть іти на таку співпрацю.

"Вони хочуть вирішити свою проблему, а не переслідують цілі покарати когось. Плюс корупціонери дуже обережні й працюють через чисельних посередників", — зауважив Мазурашу.

Раніше нардеп Ярослав Железняк пояснив, що законопроєкт про угоду зі слідством відповідає міжнародним зобовʼязанням України.

А експерт з безпеки Іван Варченко вважає, цей закон може перетворитися у ще одну "годівницю" для хабарників.