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Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

31 жовтня 2024 р. 12:15

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12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

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12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
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21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

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12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Верховна Рада України прийняла закон про угоди корупціонерів зі слідством. Однак такий процес викриття є непростим.

Про це заявив народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE.

Угода зі слідством

За словами Мазурашу, він також співпрацює з правоохоронними органами й допомагає викривати корупціонерів. Зокрема, за допомогою передачі хабарникам "мічених" коштів.

Він зазначив, що декілька справ зараз вже на розгляді, але зробити це важко. Депутат пояснив, що люди зазвичай не хочуть іти на таку співпрацю.

"Вони хочуть вирішити свою проблему, а не переслідують цілі покарати когось. Плюс корупціонери дуже обережні й працюють через чисельних посередників", — зауважив Мазурашу.

Раніше нардеп Ярослав Железняк пояснив, що законопроєкт про угоду зі слідством відповідає міжнародним зобовʼязанням України.

А експерт з безпеки Іван Варченко вважає, цей закон може перетворитися у ще одну "годівницю" для хабарників.

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12:29 В Одесі деколонізували фунікулер — є нюанс

12:28 У Києві стартував опалювальний сезон — скільки будинків з теплом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:22 ЮНЕСКО просять допомогти зберегти культурну спадщину Харкова

12:17 Тарифи на комуналку з 1 листопада — як зміняться ціни в Україні

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10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

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09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

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