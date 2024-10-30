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Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

30 жовтня 2024 р. 12:48

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20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

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19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

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19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

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Закон про угоду корупціонерів співпрацювати зі слідством може лише поглибити корупцію в Україні. Мовляв, благородна справа викрити корупціонерів може перетворитися у ще одну "годівницю" для хабарників.

Таку думку висловив експерт з безпеки Іван Варченко в ефірі Ранок.LIVE 30 жовтня. 

Чому закон про угоду корупціонерів зі слідством може лише поглибити проблему хабарництва

Іван Варченко заявив, що в Україні бракує системного підходу для створення такого закону. Мовляв, економічне заохочення викривачів працювати зі слідством може створити нові корупційні ризики.

"Всі ці хороші ініціативи вимагають або жорсткішого законодавства щодо притягнення до відповідальності, або того, щоб іншими способами, наприклад, економічно заохотити викривачів до викриття корупції. Всі вони добрі не окремо один по одному, а тоді, коли є комплексне розуміння і рішення. Відповідно до цього яким чином буде діяти, а окрема людина в правовий чи неправовий спосіб — які ризики і загрози при цьому є. Яким чином буде діяти колектив. Яким чином буде діяти правоохоронна система", — пояснив Варченко. 

Він додав, що законодавцям потрібно ретельно продумувати в деталях, як саме працюватиме така економічно заохочувальна ініціатива, а не давати популістичні заяви без попереднього аналізу. 

"Коли викривач, наприклад, може претендувати на десятки сотні мільйонів гривень, якщо він причетний до цього викриття, то принципі це теж питання у суспільства може виникнути, а чи не будемо зацікавлені в тому, щоб створювати ще одну годівницю корупційну якраз на цілком благородній справі викриття корупції. Я сподіваюсь, що наші законодавці будуть продумувати в деталях яким чином будуть працювати та чи інша їхня ініціатива і давати комплексні рішення, а не красиві і часто популістичні ідеї стосовно тих чи інших напрямків своєї роботи", — сказав він.

Нагадаємо, цьогоріч у липні голова парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявляв, що уряд планує дозволити звільнити корупціонерів з в'язниці, якщо ті погодяться співпрацювати зі слідством. 

Тим часом в Україні не вщухає скандал з викриттям випадків корупції з боку голів МСЕК. У НАЗК розповіли, що відбиратимуть майно у корупціонерів. 

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