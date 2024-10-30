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Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

30 октября 2024 г. 12:48

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12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

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08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
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Закон о соглашении коррупционеров сотрудничать со следствием может только углубить коррупцию в Украине. Мол, благородное дело разоблачить коррупционеров может превратиться в еще одну "кормушку" для взяточников.

Такое мнение высказал эксперт по безопасности Иван Варченко в эфире "Ранок.LIVE" 30 октября.

Почему закон о соглашении коррупционеров со следствием может только усугубить проблему взяточничества

Иван Варченко заявил, что в Украине недостаточно системного подхода для создания такого закона. Мол, экономическое поощрение обличителей работать со следствием может создать новые коррупционные риски.

"Все эти хорошие инициативы требуют или более жесткого законодательства по привлечению к ответственности, или того, чтобы другими способами, например, экономически поощрить обличителей к разоблачению коррупции. Все они хороши не отдельно друг по другу, а тогда, когда есть комплексное понимание и решение. В соответствии с этим каким образом будет действовать, а отдельный человек правовым или неправовым способом — какие риски и угрозы при этом есть. Каким образом будет действовать коллектив. Каким образом будет действовать правоохранительная система", — пояснил Варченко.

Он добавил, что законодателям нужно тщательно продумывать в деталях, как именно будет работать такая экономически поощрительная инициатива, а не давать популистические заявления без предварительного анализа.

"Когда обличитель, например, может претендовать на десятки сотни миллионов гривен, если он причастен к этому разоблачению, то в принципе этот тоже вопрос у общества может возникнуть, а не будем ли заинтересованы в том, чтобы создавать еще одну кормушку коррупционную как раз на вполне благородном деле разоблачение коррупции. Я надеюсь, что наши законодатели будут продумывать в деталях, каким образом будут работать та или иная их инициатива и давать комплексные решения, а не красивые и часто популистические идеи относительно тех или иных направлений своей работы", — сказал он.

Напомним, в июле этого года председатель парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявлял, что правительство планирует разрешить освободить коррупционеров из тюрьмы, если те согласятся сотрудничать со следствием.

Между тем, в Украине не утихает скандал с разоблачением случаев коррупции со стороны глав МСЭК. В НАПК рассказали, что будут отбирать имущество у коррупционеров.

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18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

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12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

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