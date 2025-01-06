Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные вопросы. Речь пойдет о заявлении Макрона о переговорах и важности спецоперации на Курщине. Поговорим и об обстрелах вблизи Запорожской атомной электростанции.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о таком:

Макрон призвал Украину к "реалистичной дискуссии" относительно захваченных Россией земель;

Блинкен назвал "важной" для переговоров операцию Украины в Курской области;

Зеленский: сначала гарантии от Трампа, а уже потом переговоры с россиянами;

в МАГАТЭ сообщили о взрывах и пулеметных очередях возле ЗАЭС;

Украина намерена привлекать зарубежные инвестиции в зеленую энергетику и добычу нефти в Черном море;

В Украине появится первое отдельное медицинское подразделение. Концепт уже одобрил Сырский.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины, Слуга Народа Олег Дунда;

политтехнолог, партнер компании SIC Group Ukraine Екатерина Одарченко;

председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;

доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;

позывной "Бородюля", офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко;

военный аналитик Денис Попович.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что, чтобы вести переговоры, Украине надо иметь сильную позицию. В общем нужно не просто разговаривать, а заканчивать войну, и, как убежден Зеленский, это можно сделать с помощью президента США.

Доктор социологических наук Александр Шульга пояснил, что события в Курской области России остаются одной из топовых тем в российском сегменте Telegram. Причина в том, что эта область имеет символическое значение для российской пропаганды.