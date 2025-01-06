Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные вопросы. Речь пойдет о заявлении Макрона о переговорах и важности спецоперации на Курщине. Поговорим и об обстрелах вблизи Запорожской атомной электростанции.
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О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о таком:
- Макрон призвал Украину к "реалистичной дискуссии" относительно захваченных Россией земель;
- Блинкен назвал "важной" для переговоров операцию Украины в Курской области;
- Зеленский: сначала гарантии от Трампа, а уже потом переговоры с россиянами;
- в МАГАТЭ сообщили о взрывах и пулеметных очередях возле ЗАЭС;
- Украина намерена привлекать зарубежные инвестиции в зеленую энергетику и добычу нефти в Черном море;
- В Украине появится первое отдельное медицинское подразделение. Концепт уже одобрил Сырский.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат Украины, Слуга Народа Олег Дунда;
- политтехнолог, партнер компании SIC Group Ukraine Екатерина Одарченко;
- председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;
- доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;
- позывной "Бородюля", офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко;
- военный аналитик Денис Попович.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что, чтобы вести переговоры, Украине надо иметь сильную позицию. В общем нужно не просто разговаривать, а заканчивать войну, и, как убежден Зеленский, это можно сделать с помощью президента США.
Доктор социологических наук Александр Шульга пояснил, что события в Курской области России остаются одной из топовых тем в российском сегменте Telegram. Причина в том, что эта область имеет символическое значение для российской пропаганды.