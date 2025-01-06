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Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

6 января 2025 г. 17:50

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17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

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13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

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12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

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10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

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08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
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17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
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21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

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17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

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Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
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17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
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21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные вопросы. Речь пойдет о заявлении Макрона о переговорах и важности спецоперации на Курщине. Поговорим и об обстрелах вблизи Запорожской атомной электростанции.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о таком:

  • Макрон призвал Украину к "реалистичной дискуссии" относительно захваченных Россией земель;
  • Блинкен назвал "важной" для переговоров операцию Украины в Курской области;
  • Зеленский: сначала гарантии от Трампа, а уже потом переговоры с россиянами;
  • в МАГАТЭ сообщили о взрывах и пулеметных очередях возле ЗАЭС;
  • Украина намерена привлекать зарубежные инвестиции в зеленую энергетику и добычу нефти в Черном море;
  • В Украине появится первое отдельное медицинское подразделение. Концепт уже одобрил Сырский.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины, Слуга Народа Олег Дунда;
  • политтехнолог, партнер компании SIC Group Ukraine Екатерина Одарченко;
  • председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;
  • доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;
  • позывной "Бородюля", офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко;
  • военный аналитик Денис Попович.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что, чтобы вести переговоры, Украине надо иметь сильную позицию. В общем нужно не просто разговаривать, а заканчивать войну, и, как убежден Зеленский, это можно сделать с помощью президента США.

Доктор социологических наук Александр Шульга пояснил, что события в Курской области России остаются одной из топовых тем в российском сегменте Telegram. Причина в том, что эта область имеет символическое значение для российской пропаганды.

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17:42 Тепло возвращается — Диденко дала прогноз погоды на завтра

17:37 Подозрение получил руководитель тюрьмы РФ, где пытают пленных ВСУ

17:34 Укргидрометцентр порадовал прогнозом погоды на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:27 Расколяда на пляже — в Одессе отметили Крещение в этно-стиле

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17:23 Война забрала всю семью — детали о гибели ученого

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