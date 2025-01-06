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Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

06 січня 2025 р. 17:50

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17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

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12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

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18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

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17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
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17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

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18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі питання. Мова йтиме про заяву Макрона щодо переговорів та важливість спецоперації на Курщині. Поговоримо й про обстріли поблизу Запорізької атомної електростанції.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

  • Макрон закликав Україну до "реалістичної дискусії" щодо захоплених Росією земель;
  • Блінкен назвав "важливою" для переговорів операцію України у Курській області;
  • Зеленський: спочатку гарантії від Трампа, а вже потім переговори з росіянами;
  • в МАГАТЕ повідомили про вибухи й кулеметні черги біля ЗАЕС;
  • Україна має намір залучати закордонні інвестиції в зелену енергетику та видобуток нафти в Чорному морі;
  • В Україні з'явиться перший окремий медичний підрозділ. Концепт уже схвалив Сирський.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України, Слуга Народу Олег Дунда;
  • політтехнолог, партнер компанії SIC Group Ukraine Катерина Одарченко;
  • голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв;
  • доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач;
  • позивний "Бородюля", офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко;
  • військовий аналітик Денис Попович.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що аби вести переговори, Україні треба мати сильну позицію. Загалом потрібно не просто розмовляти, а закінчувати війну, і, як переконаний Зеленський, це можна зробити за допомогою президента США.

Доктор соціологічних наук Олександр Шульга пояснив, що події у Курській області Росії залишаються однією з топових тем у російському сегменті Telegram. Причина в тому, що ця область має символічне значення для російської пропаганди.

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17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

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5 січня 2025
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17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

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