Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі питання. Мова йтиме про заяву Макрона щодо переговорів та важливість спецоперації на Курщині. Поговоримо й про обстріли поблизу Запорізької атомної електростанції.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

Макрон закликав Україну до "реалістичної дискусії" щодо захоплених Росією земель;

Блінкен назвав "важливою" для переговорів операцію України у Курській області;

Зеленський: спочатку гарантії від Трампа, а вже потім переговори з росіянами;

в МАГАТЕ повідомили про вибухи й кулеметні черги біля ЗАЕС;

Україна має намір залучати закордонні інвестиції в зелену енергетику та видобуток нафти в Чорному морі;

В Україні з'явиться перший окремий медичний підрозділ. Концепт уже схвалив Сирський.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України, Слуга Народу Олег Дунда;

політтехнолог, партнер компанії SIC Group Ukraine Катерина Одарченко;

голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв;

доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач;

позивний "Бородюля", офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко;

військовий аналітик Денис Попович.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що аби вести переговори, Україні треба мати сильну позицію. Загалом потрібно не просто розмовляти, а закінчувати війну, і, як переконаний Зеленський, це можна зробити за допомогою президента США.

Доктор соціологічних наук Олександр Шульга пояснив, що події у Курській області Росії залишаються однією з топових тем у російському сегменті Telegram. Причина в тому, що ця область має символічне значення для російської пропаганди.