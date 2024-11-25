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Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

25 ноября 2024 г. 22:42

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В Украине продолжают использовать ограничения электроэнергии для потребителей. По словам нардепа Алексея Кучеренко, из-за этого сократится импорт света, что приведет к еще большему дефициту.

Об этом Кучеренко заявил в эфире Вечір.LIVE.

Ситуация в энергосистеме

Кучеренко отметил, что уже в скором времени графики отключений в Украине станут жестче.

"Почитайте Укрэнерго, заявления других компаний, но импорт не загружен сегодня. У нас сегодня способность 1,7 гигаватта, извините, с 1 декабря 2,1 гигаватта, а мы реально берем 20-25%, потому что по цене они не проходят, понимаете, по цене", — сказал он.

Депутат считает, что из-за искусственных ограничений света импорт сократится, что приведет к большему дефициту электроэнергии.

Напомним, завтра в Украине будут действовать графики отключений света с 14:00 до 20:00.

Также мы писали, что в результате обстрела Запорожья более 15,6 тысячи человек остались без электроснабжения.

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