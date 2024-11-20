Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко заявив, що гроші на укриття для енергооб’єктів витрачено бездарно. Він пообіцяв детальніше дослідити це питання.

Про це Олексій Кучеренко повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Укриття для енергооб'єктів України

Кучеренко заявив, що дійшов до висновку щодо даремно витрачених коштів на укриття енергооб'єктів, після проведення ТСК. Водночас він пообіцяв глибше дослідити питання.

Крім того, політик висловив занепокоєння щодо ескалації військових дій через використання зброї НАТО, зокрема ATACMS. За його словами, російська сторона може розглядати це як привід для використання ядерної зброї, хоча він сподівається, що міжнародна спільнота, зокрема Китай, не допустить такого сценарію.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що 20 листопада в Україні будуть вимикати світло. У регіонах діятиме одна черга відключень.

Також ми писали, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями цієї зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.