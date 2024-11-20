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Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

20 листопада 2024 р. 13:01

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13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

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13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

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18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

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17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко заявив, що гроші на укриття для енергооб’єктів витрачено бездарно. Він пообіцяв детальніше дослідити це питання.

Про це Олексій Кучеренко повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Укриття для енергооб'єктів України

Кучеренко заявив, що дійшов до висновку щодо даремно витрачених коштів на укриття енергооб'єктів, після проведення ТСК. Водночас він пообіцяв глибше дослідити питання. 

Крім того, політик висловив занепокоєння щодо ескалації військових дій через використання зброї НАТО, зокрема ATACMS. За його словами, російська сторона може розглядати це як привід для використання ядерної зброї, хоча він сподівається, що міжнародна спільнота, зокрема Китай, не допустить такого сценарію.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що 20 листопада в Україні будуть вимикати світло. У регіонах діятиме одна черга відключень. 

Також ми писали, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями цієї зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.

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12:40 Дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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